Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Räuberischer Diebstahl in Supermarkt

Oldenburg (ots)

Am gestrigen Abend kam es gegen 19:20 Uhr in einem Supermarkt an der Edewechter Landstraße zu einem räuberischen Diebstahl.

Ein Mitarbeiter bemerkte einen Mann, der mehrere Getränkedosen in seinen Rucksack steckte. Als der Angestellte den Verdächtigen ansprach, zog dieser ein Pfefferspray, richtete es auf den Mitarbeiter und drohte mit dessen Einsatz, falls er nicht gehen dürfe. Daraufhin ließ der Mitarbeiter von dem Mann ab, der anschließend aus dem Markt flüchtete.

Der Täter wird als etwa 30 Jahre alt, rund 180 Zentimeter groß, schlank und ungepflegt mit dunklem Vollbart beschrieben. Er trug eine dunkle Hose, führte einen dunklen Rucksack mit sich und war mit einem klapprigen Herrenfahrrad unterwegs. Er flüchtete in Richtung stadtauswärts.

Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 0441-7904115 bei zu melden.(1405891)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell