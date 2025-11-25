PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-OL: Begegnungsprojekt "Vom Dialog zum Vertrauen" zwischen Polizei und Zivilgesellschaft

Oldenburg (ots)

Die Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland hat in Zusammenarbeit mit dem Präventionsrat Oldenburg im November 2025 den ersten Durchlauf des neuen Dialogformats "Vom Dialog zum Vertrauen" abgeschlossen. Das Projekt wurde als Weiterentwicklung der bereits mehrfach durchgeführten Reihe "Haltung zeigen" konzipiert und zielte darauf ab, den Austausch zwischen Polizei und Zivilgesellschaft auf nun regionaler Ebene zu intensivieren.

Während der Veranstaltungsreihe kamen Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte sowie Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Religionsgemeinschaften in mehreren aufeinander aufbauenden Terminen miteinander ins Gespräch. Die Teilnehmenden lernten sich zunächst bei einem gemeinsamen Kochkurs kennen, trafen sich anschließend zu einem Seminar in den Räumlichkeiten einer örtlichen Religionsgemeinschaft und setzten den Dialog in einem weiteren Termin in den Räumlichkeiten der Polizei fort.

"Der direkte Dialog hat gezeigt, wie wertvoll offene Gespräche und persönliche Begegnungen sind. Unser Ziel ist es, Vertrauen aufzubauen und Verständnis füreinander zu fördern - die Rückmeldungen der Teilnehmenden bestätigen, dass wir mit diesem Format auf dem richtigen Weg sein dürften." betonte der Leiter der Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland, Leitender Polizeidirektor Thomas Weber, rückblickend.

Das Dialogformat wurde thematisch vom Verein Schwarze Schafe e.V. begleitet. Zu den weiteren Kooperationspartnern gehörten der Präventionsrat Oldenburg sowie die Koordinierungsstelle Partnerschaft für Demokratie Oldenburg. Im ersten Durchlauf nahmen Vertreterinnen und Vertreter verschiedener örtlicher Religionsgemeinschaften teil. Die Polizei plant, das Format aufgrund der positiven Resonanz fortzuführen und weitere Gemeinschaften einzubinden.

