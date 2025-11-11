Polizei Wuppertal

POL-W: W Lastenraddiebstahl - Eigentümer unterstützt Polizeiarbeit

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Samstag (08.11.2025) kam es in Elberfeld zum Diebstahl eines hochwertigen Lastenfahrrades. Der Geschädigte erstattete daraufhin eine Strafanzeige bei der Polizei. Bei eigenen Ermittlungen im Internet stellte der 36-Jährige fest, dass sein Rad auf einer Verkaufsplattform angeboten wurde. Er verabredete sich mit dem vermeintlichen Verkäufer (27) zu einem Kauftermin. Dann informierte er die Polizei. Auf den vermeintlichen Fahrradverkäufer warteten am verabredeten Treffpunkt jedoch Polizisten in ziviler Kleidung. Bei anschließend von der Staatsanwaltschaft beantragten Durchsuchungsbeschlüssen konnten in der Wohnung des 27-Jährigen weitere Beweismittel sichergestellt werden. Den Tatverdächtigen und seine Begleiter (w 24, m 28) erwarten eine Strafanzeige und die Fragen der Kriminalpolizei. Das Fahrrad konnte seinem rechtmäßigen Besitzer ausgehändigt werden.

