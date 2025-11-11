PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: W Lastenraddiebstahl - Eigentümer unterstützt Polizeiarbeit

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Samstag (08.11.2025) kam es in Elberfeld zum Diebstahl
eines hochwertigen Lastenfahrrades.

Der Geschädigte erstattete daraufhin eine Strafanzeige bei der 
Polizei. Bei eigenen Ermittlungen im Internet stellte der 36-Jährige 
fest, dass sein Rad auf einer Verkaufsplattform angeboten wurde. Er 
verabredete sich mit dem vermeintlichen Verkäufer (27) zu einem 
Kauftermin. Dann informierte er die Polizei.

Auf den vermeintlichen Fahrradverkäufer warteten am verabredeten 
Treffpunkt jedoch Polizisten in ziviler Kleidung.

Bei anschließend von der Staatsanwaltschaft beantragten 
Durchsuchungsbeschlüssen konnten in der Wohnung des 27-Jährigen 
weitere Beweismittel sichergestellt werden.

Den Tatverdächtigen und seine Begleiter (w 24, m 28) erwarten eine 
Strafanzeige und die Fragen der Kriminalpolizei.

Das Fahrrad konnte seinem rechtmäßigen Besitzer ausgehändigt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 11.11.2025 – 10:14

    POL-W: W Fahrradfahrerin in Elberfeld schwerverletzt

    Wuppertal (ots) - Am 10.11.2025, kurz nach 17:00 Uhr, kam es auf der Ludwigstraße zu einem Alleinunfall mit einem Fahrrad. Eine 21-jährige Frau fuhr mit ihrem Mountainbike die Ludwigstraße bergab in Richtung Höchsten, als sie aus bislang ungeklärter Ursache im Bereich der Auguststraße die Kontrolle über ihr Zweirad verlor. In der Folge prallte sie gegen einen, am Straßenrand geparkten, VW Golf. Die Frau wurde im ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 14:01

    POL-W: W Lagerhallenbrand in der Straße Müggenburg - Polizei sucht Zeugen

    Wuppertal (ots) - Am 05.11.2025, gegen 05:20 Uhr, kam es in der Straße Müggenburg zu einem Brand in einer Lagerhalle. Zeugen wurden auf einen Brand in einer Lagerhalle aufmerksam, der durch die Feuerwehr gelöscht werden konnte. Es entstand Sach- und Gebäudeschaden. Eine vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 13:34

    POL-W: W Brand in Wichlinghausen - Kriminalpolizei sucht Zeugen

    Wuppertal (ots) - Heute Morgen (10.11.2025, 01:05 Uhr) kam es an der Bartholomäusstraße zum Brand eines Sperrmüllhaufens. Anwohner meldeten das Feuer vor einem Wohnhaus an der Ecke zur Bredde. Bei dem Brand wurden die Fassade sowie zwei Autos (Peugeot und Skoda) beschädigt. Verletzt wurde niemand. Während der Löscharbeiten mussten die Bewohner das Haus verlassen. Nach bisherigen Erkenntnissen kann eine vorsätzliche ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren