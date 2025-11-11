PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: W Fahrradfahrerin in Elberfeld schwerverletzt

Wuppertal (ots)

Am 10.11.2025, kurz nach 17:00 Uhr, kam es auf der Ludwigstraße zu 
einem Alleinunfall mit einem Fahrrad.

Eine 21-jährige Frau fuhr mit ihrem Mountainbike die Ludwigstraße 
bergab in Richtung Höchsten, als sie aus bislang ungeklärter Ursache 
im Bereich der Auguststraße die Kontrolle über ihr Zweirad verlor. In
der Folge prallte sie gegen einen, am Straßenrand geparkten, VW Golf.

Die Frau wurde im Zuge des Unfalls schwer verletzt und durch 
Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 10.11.2025 – 14:01

    POL-W: W Lagerhallenbrand in der Straße Müggenburg - Polizei sucht Zeugen

    Wuppertal (ots) - Am 05.11.2025, gegen 05:20 Uhr, kam es in der Straße Müggenburg zu einem Brand in einer Lagerhalle. Zeugen wurden auf einen Brand in einer Lagerhalle aufmerksam, der durch die Feuerwehr gelöscht werden konnte. Es entstand Sach- und Gebäudeschaden. Eine vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 13:34

    POL-W: W Brand in Wichlinghausen - Kriminalpolizei sucht Zeugen

    Wuppertal (ots) - Heute Morgen (10.11.2025, 01:05 Uhr) kam es an der Bartholomäusstraße zum Brand eines Sperrmüllhaufens. Anwohner meldeten das Feuer vor einem Wohnhaus an der Ecke zur Bredde. Bei dem Brand wurden die Fassade sowie zwei Autos (Peugeot und Skoda) beschädigt. Verletzt wurde niemand. Während der Löscharbeiten mussten die Bewohner das Haus verlassen. Nach bisherigen Erkenntnissen kann eine vorsätzliche ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 11:43

    POL-W: W Pedelecfahrer in Heckinghausen schwer verletzt

    Wuppertal (ots) - Gestern (09.11.2025, 16:50) Uhr stürzte ein Pedelec-Fahrer (56) in Heckinghausen und erlitt schwere Verletzungen. Der 56-Jährige war mit seinem Rad auf der Hammesberger Straße bergab unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen verlor er in einer Kurve die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte. Dabei zog er sich eine Kopfverletzung zu. Der Rettungsdienst brachte ihn zur stationären Aufnahme in ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren