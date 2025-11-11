Polizei Wuppertal

POL-W: W Fahrradfahrerin in Elberfeld schwerverletzt

Wuppertal (ots)

Am 10.11.2025, kurz nach 17:00 Uhr, kam es auf der Ludwigstraße zu einem Alleinunfall mit einem Fahrrad. Eine 21-jährige Frau fuhr mit ihrem Mountainbike die Ludwigstraße bergab in Richtung Höchsten, als sie aus bislang ungeklärter Ursache im Bereich der Auguststraße die Kontrolle über ihr Zweirad verlor. In der Folge prallte sie gegen einen, am Straßenrand geparkten, VW Golf. Die Frau wurde im Zuge des Unfalls schwer verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht.

