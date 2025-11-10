POL-W: W Pedelecfahrer in Heckinghausen schwer verletzt
Wuppertal (ots)
Gestern (09.11.2025, 16:50) Uhr stürzte ein Pedelec-Fahrer (56) in Heckinghausen und erlitt schwere Verletzungen. Der 56-Jährige war mit seinem Rad auf der Hammesberger Straße bergab unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen verlor er in einer Kurve die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte. Dabei zog er sich eine Kopfverletzung zu. Der Rettungsdienst brachte ihn zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus. Am Rad entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 100 Euro.
