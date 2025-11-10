PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Pedelecfahrer in Heckinghausen schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Gestern (09.11.2025, 16:50) Uhr stürzte ein Pedelec-Fahrer (56) in 
Heckinghausen und erlitt schwere Verletzungen.

Der 56-Jährige war mit seinem Rad auf der Hammesberger Straße bergab 
unterwegs.
Nach bisherigen Erkenntnissen verlor er in einer Kurve die Kontrolle 
über sein Zweirad und stürzte. Dabei zog er sich eine Kopfverletzung 
zu.

Der Rettungsdienst brachte ihn zur stationären Aufnahme in ein 
Krankenhaus.

Am Rad entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 100 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

