POL-W: W Pedelecfahrer in Heckinghausen schwer verletzt

Wuppertal (ots) - Am 07.11.2025, gegen 14:00 Uhr, kam es am Kosice-Ufer zu einem Raubdelikt. Ein 48-jähriger Mann war zu Fuß am Kosice-Ufer in Elberfeld unterwegs, als er im Bereich des Pina-Bausch-Zentrums in Richtung Bundesallee abbog und von drei unbekannten Männern angegriffen und ausgeraubt wurde. Dabei wurde der 48-Jährige leicht verletzt. Die Angreifer werden als zwischen 20 und 30 Jahre alt und männlich ...

