Polizei Wuppertal

POL-W: W Raub am Kosice-Ufer - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Am 07.11.2025, gegen 14:00 Uhr, kam es am Kosice-Ufer zu einem 
Raubdelikt. 

Ein 48-jähriger Mann war zu Fuß am Kosice-Ufer in Elberfeld 
unterwegs, als er im Bereich des Pina-Bausch-Zentrums in Richtung 
Bundesallee abbog und von drei unbekannten Männern angegriffen und 
ausgeraubt wurde. Dabei wurde der 48-Jährige leicht verletzt.

Die Angreifer werden als zwischen 20 und 30 Jahre alt und männlich 
beschrieben. Zur Tatzeit trugen die Männer Sonnenbrillen und Kappen 
sowie zwei von ihnen Dreitagebärte und einer einen Schnurrbart.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 
bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
  10.11.2025 – 11:26

    POL-W: SG Ziegelstein gegen Bus - Tatverdächtiger leistet Widerstand

    Wuppertal (ots) - Gestern Nachmittag (09.11.2025, 15:10 Uhr) kam es in Solingen zu einem Steinwurf auf einen Linienbus. Der Bus stand an einer Rotlichtzeigenden Ampel an der Kölner Straße, als die Insassen einen Knall wahrnahmen. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein zunächst Unbekannter einen Ziegelstein gegen eine Scheibe des wartenden Busses geworfen.

    mehr
  07.11.2025 – 11:54

    POL-W: SG Mehrere Fahrzeuge in Ohligs aufgebrochen - Kriminalpolizei sucht Zeugen

    Wuppertal (ots) - Im Laufe der Nacht vom 05.11.2025 auf den 06.11.2025 kam es in Solingen-Ohligs zu mehreren Autoaufbrüchen. Die bislang unbekannten Täter öffneten die Fahrzeuge der Marken Mercedes-Benz, BMW und Mini gewaltsam und stahlen Wert- und Ausstattungsgegenstände. Der entstandene Schaden dürfte mehrere Tausend Euro betragen.

    mehr
  07.11.2025 – 11:12

    POL-W: W/RS/SG Taschendiebe haben immer Konjunktur - Aktionstage der Polizei

    Wuppertal (ots) - Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei zum Thema Schutz vor Taschendiebstahl beraten. Es ist schnell passiert: Im Gedränge an einer Kasse oder auf einem Markt wird man angerempelt und stellt kurz darauf den Verlust von Handy oder Portemonnaie fest.

    mehr
