Polizei Wuppertal

POL-W: W Raub am Kosice-Ufer - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Am 07.11.2025, gegen 14:00 Uhr, kam es am Kosice-Ufer zu einem Raubdelikt. Ein 48-jähriger Mann war zu Fuß am Kosice-Ufer in Elberfeld unterwegs, als er im Bereich des Pina-Bausch-Zentrums in Richtung Bundesallee abbog und von drei unbekannten Männern angegriffen und ausgeraubt wurde. Dabei wurde der 48-Jährige leicht verletzt. Die Angreifer werden als zwischen 20 und 30 Jahre alt und männlich beschrieben. Zur Tatzeit trugen die Männer Sonnenbrillen und Kappen sowie zwei von ihnen Dreitagebärte und einer einen Schnurrbart. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell