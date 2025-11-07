Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS/SG Taschendiebe haben immer Konjunktur - Aktionstage der Polizei

Wuppertal (ots)

Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei zum Thema Schutz vor Taschendiebstahl beraten. Es ist schnell passiert: Im Gedränge an einer Kasse oder auf einem Markt wird man angerempelt und stellt kurz darauf den Verlust von Handy oder Portemonnaie fest. Dann wird es umständlich. Denn die Wiederbeschaffung der persönlichen Dokumente oder Gegenstände ist aufwändig. Aber - man kann sich vorbereiten, um nicht zum Opfer eines Diebstahls zu werden! Deshalb bietet die Kriminalpolizei im Bergischen Städtedreieck im November Termine zur Prävention an: Wuppertal: Mittwoch, 12.11.2025, 10:00 bis 14:00 Uhr, Herzogstraße/ Ecke Kasinostraße Remscheid: Mittwoch, 19.11.2025, 10:00 bis 14.00 Uhr, Fußgängerzone Alleestraße Solingen: Mittwoch, 26.11.2025, 10:00 bis 14:00 Uhr, Graf-Wilhelm-Platz/Am Neumarkt Auch Medienvertreter sind herzlich eingeladen, die Aktion zu begleiten.

