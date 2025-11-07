PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS/SG Taschendiebe haben immer Konjunktur - Aktionstage der Polizei

Wuppertal (ots)

Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei zum Thema Schutz vor 
Taschendiebstahl beraten.

Es ist schnell passiert: Im Gedränge an einer Kasse oder auf einem 
Markt wird man angerempelt und stellt kurz darauf den Verlust von 
Handy oder Portemonnaie fest. Dann wird es umständlich. Denn die 
Wiederbeschaffung der persönlichen Dokumente oder Gegenstände ist 
aufwändig. 

Aber - man kann sich vorbereiten, um nicht zum Opfer eines Diebstahls
zu werden!

Deshalb bietet die Kriminalpolizei im Bergischen Städtedreieck im 
November Termine zur Prävention an:

Wuppertal:  Mittwoch, 12.11.2025, 10:00 bis 14:00 Uhr, Herzogstraße/ 
Ecke Kasinostraße

Remscheid: Mittwoch, 19.11.2025, 10:00 bis 14.00 Uhr, Fußgängerzone 
Alleestraße

Solingen: Mittwoch, 26.11.2025, 10:00 bis 14:00 Uhr, 
Graf-Wilhelm-Platz/Am Neumarkt

Auch Medienvertreter sind herzlich eingeladen, die Aktion zu 
begleiten.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 07.11.2025 – 11:08

    POL-W: RS Trickbetrüger gehen leer aus

    Wuppertal (ots) - Gestern (06.11.2025, 17:00 Uhr und 13:30 Uhr) versuchten Trickbetrüger, zwei ältere Damen in Remscheid zu betrügen. Gegen 13:30 Uhr meldete sich ein bislang Unbekannter bei einer 90-jährigen Seniorin und stellte sich als Mitarbeiter der Polizei vor. Er versuchte zu erfragen, ob sie über Wertgegenstände in ihrem Haushalt verfüge. Als sie das verneinte, beendete der Anrufer das Gespräch abrupt. Der ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 09:51

    POL-W: W Unfall bei Wendemanöver auf der Berliner Straße

    Wuppertal (ots) - Am 05.11.2025, gegen 15:40 Uhr, kam es auf der Berliner Straße zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Eine 23-jährige Frau war mit ihrem Audi A3 auf der Berliner Straße in Richtung Jesinghausen unterwegs, als sie nach bisherigen Erkenntnissen im Bereich der Rauentaler Bergstraße wenden wollte. Während des Wendemanövers stieß sie mit dem Seat Tarraco eines 38-jährigen Mannes ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 15:15

    POL-W: W Rücknahme der Bitte um Mitsuche durch die Öffentlichkeit

    Wuppertal (ots) - Im Zusammenhang mit der Suche nach einem 42-Jährigen in Wuppertal wird die Mithilfe der Öffentlichkeit nicht mehr benötigt. (s. Pressemeldung vom 05.11.205, "W 42-Jähriger vermisst - Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mitsuche"). Die intensivierten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen nach dem 42-Jährigen führten dazu, dass eine Eigengefährdung nicht weiter anzunehmen ist. Die Medien werden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren