Polizei Wuppertal

POL-W: RS Trickbetrüger gehen leer aus

Wuppertal (ots)

Gestern (06.11.2025, 17:00 Uhr und 13:30 Uhr) versuchten Trickbetrüger, zwei ältere Damen in Remscheid zu betrügen. Gegen 13:30 Uhr meldete sich ein bislang Unbekannter bei einer 90-jährigen Seniorin und stellte sich als Mitarbeiter der Polizei vor. Er versuchte zu erfragen, ob sie über Wertgegenstände in ihrem Haushalt verfüge. Als sie das verneinte, beendete der Anrufer das Gespräch abrupt. Der Mann sprach akzentfrei. Seine Stimme wurde als angenehm beschrieben. Gegen 17:00 Uhr meldete sich ein "Herr Krämer" telefonisch bei einer 86-Jährigen und stellte sich als Kriminalpolizist vor. Er gab vor, an einer Geldkassette bei ihr Spuren sichern zu müssen. Obwohl die Seniorin Bedenken äußerte, klingelte kurze Zeit später ein bislang Unbekannter und versuchte, ihre Wohnung zu betreten. Der schnellen Reaktion der Pflegekraft, die zufällig anwesend war, ist es zu verdanken, dass der Mann nicht in die Privaträume gelangte. Der Verdächtige ist sehr schlank und circa 165 cm bis 170 cm groß. Er trug einen Bart an Kinn und Oberlippe, sprach akzentfrei Deutsch und war dunkel gekleidet. Bei diesen Fällen gingen die Betrüger leer aus. Immer wieder sind sie aber erfolgreich. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu den unbekannten Tätern machen können oder die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der 0202 284 0 zu melden. An dieser Stelle nochmals der dringende Appell und die Warnung der Polizei Wuppertal: -"Rate mal, wer dran ist!" Achtung! Enkeltrick! Echte Familienangehörige melden sich mit Namen! Trickbetrüger lassen Sie raten! -Wenn die falsche Polizei, Staatsanwaltschaft oder Anwälte nach Geld oder Wertsachen fragen: SOFORT auflegen! -Lassen Sie sich nicht ausfragen! Die echte Polizei fragt NIE nach Kontostand, Bank-/Kreditkartendaten, Passwörtern und PIN. -Fordert man Sie auf, im laufenden Telefonat 110 zu wählen oder sich von dem Anrufer mit 110 verbinden zu lassen: Legen Sie sofort auf! -Warten Sie unbedingt das Freizeichen ab. Wählen Sie 110 selbst! -Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung! -Übergeben Sie NIEMALS Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen! -Sind Sie Opfer geworden? SOFORT die Polizei informieren! Die Polizei bittet zudem Angehörige oder nahstehende Personen, mit älteren Menschen über die verschiedenen Methoden der Trickbetrüger zu sprechen.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell