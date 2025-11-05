PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Rücknahme der Bitte um Mitsuche durch die Öffentlichkeit

Wuppertal (ots)

Im Zusammenhang mit der Suche nach einem 42-Jährigen in Wuppertal 
wird die Mithilfe der Öffentlichkeit nicht mehr benötigt.

(s. Pressemeldung vom 05.11.205, "W 42-Jähriger vermisst - Polizei 
bittet die Öffentlichkeit um Mitsuche").

Die intensivierten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen nach dem 
42-Jährigen führten dazu, dass eine Eigengefährdung nicht weiter 
anzunehmen ist.

Die Medien werden gebeten, das Bild nicht weiter zu verwenden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

