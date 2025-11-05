POL-W: W Rücknahme der Bitte um Mitsuche durch die Öffentlichkeit
Wuppertal (ots)
Im Zusammenhang mit der Suche nach einem 42-Jährigen in Wuppertal wird die Mithilfe der Öffentlichkeit nicht mehr benötigt. (s. Pressemeldung vom 05.11.205, "W 42-Jähriger vermisst - Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mitsuche"). Die intensivierten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen nach dem 42-Jährigen führten dazu, dass eine Eigengefährdung nicht weiter anzunehmen ist. Die Medien werden gebeten, das Bild nicht weiter zu verwenden.
