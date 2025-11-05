POL-W: W Rücknahme der Bitte um Mitsuche durch die Öffentlichkeit

Wuppertal (ots) - In den vergangenen Tagen wurden im Bergischen Städtedreieck folgende Einbrüche angezeigt. Wuppertal - Zwischen dem 29.10.2025 (07:00 Uhr) und dem 02.11.2025 (14:00 Uhr) brachen Unbekannte über ein Fenster in eine Wohnung in der Straße Oberwall ein. Ob etwas entwendet wurde ist Gegenstand der Ermittlungen. Im Bereich der Dönberger Straße wurde im Zeitraum zwischen dem 31.10.2025 (11:00 Uhr) und dem 02.11.2025 (21:00 Uhr) in eine Wohnung eines ...

