Polizei Wuppertal

POL-W: W Unfall bei Wendemanöver auf der Berliner Straße

Wuppertal (ots)

Am 05.11.2025, gegen 15:40 Uhr, kam es auf der Berliner Straße zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Eine 23-jährige Frau war mit ihrem Audi A3 auf der Berliner Straße in Richtung Jesinghausen unterwegs, als sie nach bisherigen Erkenntnissen im Bereich der Rauentaler Bergstraße wenden wollte. Während des Wendemanövers stieß sie mit dem Seat Tarraco eines 38-jährigen Mannes zusammen, der in der Gegenrichtung unterwegs war. Der Tarraco kam an der Böschung zum Stehen. Im Seat befanden sich zudem die Ehefrau (36) und der Sohn (1) des Fahrers. Der 38-Jährige wurde bei dem Unfall schwer, der 1-jährige Junge ebenso wie die Audi-Fahrerin leicht verletzt. Der Sachschaden liegt bei circa 15.000 Euro.

