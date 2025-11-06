PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: W Unfall bei Wendemanöver auf der Berliner Straße

Wuppertal (ots)

Am 05.11.2025, gegen 15:40 Uhr, kam es auf der Berliner Straße zu 
einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen.

Eine 23-jährige Frau war mit ihrem Audi A3 auf der Berliner Straße in
Richtung Jesinghausen unterwegs, als sie nach bisherigen 
Erkenntnissen im Bereich der Rauentaler Bergstraße wenden wollte. 
Während des Wendemanövers stieß sie mit dem Seat Tarraco eines 
38-jährigen Mannes zusammen, der in der Gegenrichtung unterwegs war. 
Der Tarraco kam an der Böschung zum Stehen.

Im Seat befanden sich zudem die Ehefrau (36) und der Sohn (1) des 
Fahrers. Der 38-Jährige wurde bei dem Unfall schwer, der 1-jährige 
Junge ebenso wie die Audi-Fahrerin leicht verletzt. 

Der Sachschaden liegt bei circa 15.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 05.11.2025 – 15:15

    POL-W: W Rücknahme der Bitte um Mitsuche durch die Öffentlichkeit

    Wuppertal (ots) - Im Zusammenhang mit der Suche nach einem 42-Jährigen in Wuppertal wird die Mithilfe der Öffentlichkeit nicht mehr benötigt. (s. Pressemeldung vom 05.11.205, "W 42-Jähriger vermisst - Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mitsuche"). Die intensivierten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen nach dem 42-Jährigen führten dazu, dass eine Eigengefährdung nicht weiter anzunehmen ist. Die Medien werden ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 12:57

    POL-W: W/SG/RS Einbruchmeldungen

    Wuppertal (ots) - In den vergangenen Tagen wurden im Bergischen Städtedreieck folgende Einbrüche angezeigt. Wuppertal - Zwischen dem 29.10.2025 (07:00 Uhr) und dem 02.11.2025 (14:00 Uhr) brachen Unbekannte über ein Fenster in eine Wohnung in der Straße Oberwall ein. Ob etwas entwendet wurde ist Gegenstand der Ermittlungen. Im Bereich der Dönberger Straße wurde im Zeitraum zwischen dem 31.10.2025 (11:00 Uhr) und dem 02.11.2025 (21:00 Uhr) in eine Wohnung eines ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren