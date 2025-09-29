Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fußgänger auf Zebrastreifen angefahren

Dormagen (ots)

Am Freitag, 26. September, wollte ein 28-Jähriger gegen 15:30 Uhr den Fußgängerübergang vor dem Haupteingang des Dormagener Hit-Marktes an der Lübecker Straße überqueren. Dabei missachtete offenbar eine Autofahrerin in einem schwarzen VW Fox den Vorrang des Fußgängers, dieser konnte nicht vollständig ausweichen, so, dass der Pkw über seinen Fuß fuhr. Im Anschluss stellte der 28-Jährige die Frau zwar zur Rede, es wurden jedoch keine Personalien ausgetauscht. Entsprechend ist das Verkehrskommissariat 1 der Polizei nun auf der Suche nach der unbekannten Unfallbeteiligten beziehungsweise nach Zeugen, die Hinweise auf den genauen Hergang geben können. Wer sachdienliche Informationen hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell