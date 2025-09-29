PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fußgänger auf Zebrastreifen angefahren

Dormagen (ots)

Am Freitag, 26. September, wollte ein 28-Jähriger gegen 15:30 Uhr den Fußgängerübergang vor dem Haupteingang des Dormagener Hit-Marktes an der Lübecker Straße überqueren. Dabei missachtete offenbar eine Autofahrerin in einem schwarzen VW Fox den Vorrang des Fußgängers, dieser konnte nicht vollständig ausweichen, so, dass der Pkw über seinen Fuß fuhr. Im Anschluss stellte der 28-Jährige die Frau zwar zur Rede, es wurden jedoch keine Personalien ausgetauscht. Entsprechend ist das Verkehrskommissariat 1 der Polizei nun auf der Suche nach der unbekannten Unfallbeteiligten beziehungsweise nach Zeugen, die Hinweise auf den genauen Hergang geben können. Wer sachdienliche Informationen hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

