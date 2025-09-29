Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte brechen in Werkstatt ein

Rommerskirchen (ots)

Unbekannte sind am Samstag (27.09.), gegen 22:50 Uhr, in eine Werkstatt an der Albert-Einstein-Straße eingebrochen. Ein Spaziergänger hatte auf dem Betriebsgelände metallische Geräusche wahrgenommen. Kurz darauf schrillte die Alarmanlage.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatten die Täter ein Fenster aus einem Rolltor herausgebrochen und waren in das Gebäude eingestiegen. Noch vor dem Eintreffen der ersten Streifenwagen hatten die Unbekannten das Firmengelände wieder verlassen. Ob etwas gestohlen wurde, ist bislang nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 24 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss berät Eigentümer und Mieter von Gewerbeobjekten kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Die technischen Fachberater des Kommissariats Kriminalprävention sind ebenfalls unter der genannten Telefonnummer erreichbar.

Zudem ist für Gewerbetreibende im Internet unter dem Link https://www.polizei-beratung.de/medienangebot/detail/38-schlechte-geschaefte-fuer-einbrecher/ die Broschüre "Schlechte Geschäfte für Einbrecher" mit einer umfassenden Zusammenstellung sicherungstechnischer Informationen abrufbar.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell