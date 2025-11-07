PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-W: SG Mehrere Fahrzeuge in Ohligs aufgebrochen - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Im Laufe der Nacht vom 05.11.2025 auf den 06.11.2025 kam es in 
Solingen-Ohligs zu mehreren Autoaufbrüchen.

Die bislang unbekannten Täter öffneten die Fahrzeuge der Marken 
Mercedes-Benz, BMW und Mini gewaltsam und stahlen Wert- und 
Ausstattungsgegenstände.

Der entstandene Schaden dürfte mehrere Tausend Euro betragen.

Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, die im Bereich der 
Straßen Ohligser Feld, Heiligenstock, Kottendorfer Straße oder der 
Broßhauser Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet 
haben, sich bei der Polizei zu melden.

Es ist nicht auszuschließen, dass es zwischen den Taten einen 
Zusammenhang geben könnte. 

Hinweise werden unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

