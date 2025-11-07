Polizei Wuppertal

POL-W: SG Mehrere Fahrzeuge in Ohligs aufgebrochen - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Im Laufe der Nacht vom 05.11.2025 auf den 06.11.2025 kam es in Solingen-Ohligs zu mehreren Autoaufbrüchen. Die bislang unbekannten Täter öffneten die Fahrzeuge der Marken Mercedes-Benz, BMW und Mini gewaltsam und stahlen Wert- und Ausstattungsgegenstände. Der entstandene Schaden dürfte mehrere Tausend Euro betragen. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, die im Bereich der Straßen Ohligser Feld, Heiligenstock, Kottendorfer Straße oder der Broßhauser Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich bei der Polizei zu melden. Es ist nicht auszuschließen, dass es zwischen den Taten einen Zusammenhang geben könnte. Hinweise werden unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegengenommen.

