POL-W: SG Ziegelstein gegen Bus - Tatverdächtiger leistet Widerstand

Gestern Nachmittag (09.11.2025, 15:10 Uhr) kam es in Solingen zu einem Steinwurf auf einen Linienbus. Der Bus stand an einer Rotlichtzeigenden Ampel an der Kölner Straße, als die Insassen einen Knall wahrnahmen. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein zunächst Unbekannter einen Ziegelstein gegen eine Scheibe des wartenden Busses geworfen. Die Scheibe ging dadurch zu Bruch. Im Zuge der Fahndung konnte ein 28-Jähriger auf der Straße Birkenweiher festgestellt werden, der für den Steinwurf verantwortlich sein könnte. Während er befragt werden sollte, versuchte der aggressiv auftretende Mann unvermittelt einen Beamten zu treten. Er musste die nächsten Stunden im Gewahrsam verbringen. Am Bus entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro. Die Businsassen wurden nicht verletzt. Gegen den Tatverdächtigen legten die Polizisten eine Strafanzeige vor.

