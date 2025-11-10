PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: SG Ziegelstein gegen Bus - Tatverdächtiger leistet Widerstand

Wuppertal (ots)

Gestern Nachmittag (09.11.2025, 15:10 Uhr) kam es in Solingen zu 
einem Steinwurf auf einen Linienbus.

Der Bus stand an einer Rotlichtzeigenden Ampel an der Kölner Straße, 
als die Insassen einen Knall wahrnahmen. 

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein zunächst Unbekannter einen 
Ziegelstein gegen eine Scheibe des wartenden Busses geworfen. Die 
Scheibe ging dadurch zu Bruch.

Im Zuge der Fahndung konnte ein 28-Jähriger auf der Straße 
Birkenweiher festgestellt werden, der für den Steinwurf 
verantwortlich sein könnte.

Während er befragt werden sollte, versuchte der aggressiv auftretende
Mann unvermittelt einen Beamten zu treten. Er musste die nächsten 
Stunden im Gewahrsam verbringen.

Am Bus entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro.

Die Businsassen wurden nicht verletzt.

Gegen den Tatverdächtigen legten die Polizisten eine Strafanzeige 
vor.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

