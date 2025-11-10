PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: W Brand in Wichlinghausen - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Heute Morgen (10.11.2025, 01:05 Uhr) kam es an der Bartholomäusstraße
zum Brand eines Sperrmüllhaufens.

Anwohner meldeten das Feuer vor einem Wohnhaus an der Ecke zur 
Bredde. Bei dem Brand wurden die Fassade sowie zwei Autos (Peugeot 
und Skoda) beschädigt. Verletzt wurde niemand.

Während der Löscharbeiten mussten die Bewohner das Haus verlassen.

Nach bisherigen Erkenntnissen kann eine vorsätzliche Brandlegung 
nicht ausgeschlossen werden.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der 
Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 10.11.2025 – 11:43

    POL-W: W Pedelecfahrer in Heckinghausen schwer verletzt

    Wuppertal (ots) - Gestern (09.11.2025, 16:50) Uhr stürzte ein Pedelec-Fahrer (56) in Heckinghausen und erlitt schwere Verletzungen. Der 56-Jährige war mit seinem Rad auf der Hammesberger Straße bergab unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen verlor er in einer Kurve die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte. Dabei zog er sich eine Kopfverletzung zu. Der Rettungsdienst brachte ihn zur stationären Aufnahme in ein ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 11:38

    POL-W: W Raub am Kosice-Ufer - Zeugen gesucht

    Wuppertal (ots) - Am 07.11.2025, gegen 14:00 Uhr, kam es am Kosice-Ufer zu einem Raubdelikt. Ein 48-jähriger Mann war zu Fuß am Kosice-Ufer in Elberfeld unterwegs, als er im Bereich des Pina-Bausch-Zentrums in Richtung Bundesallee abbog und von drei unbekannten Männern angegriffen und ausgeraubt wurde. Dabei wurde der 48-Jährige leicht verletzt. Die Angreifer werden als zwischen 20 und 30 Jahre alt und männlich ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 11:26

    POL-W: SG Ziegelstein gegen Bus - Tatverdächtiger leistet Widerstand

    Wuppertal (ots) - Gestern Nachmittag (09.11.2025, 15:10 Uhr) kam es in Solingen zu einem Steinwurf auf einen Linienbus. Der Bus stand an einer Rotlichtzeigenden Ampel an der Kölner Straße, als die Insassen einen Knall wahrnahmen. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein zunächst Unbekannter einen Ziegelstein gegen eine Scheibe des wartenden Busses geworfen. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren