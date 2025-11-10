Polizei Wuppertal

POL-W: W Brand in Wichlinghausen - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Heute Morgen (10.11.2025, 01:05 Uhr) kam es an der Bartholomäusstraße zum Brand eines Sperrmüllhaufens. Anwohner meldeten das Feuer vor einem Wohnhaus an der Ecke zur Bredde. Bei dem Brand wurden die Fassade sowie zwei Autos (Peugeot und Skoda) beschädigt. Verletzt wurde niemand. Während der Löscharbeiten mussten die Bewohner das Haus verlassen. Nach bisherigen Erkenntnissen kann eine vorsätzliche Brandlegung nicht ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell