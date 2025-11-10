Polizei Wuppertal

POL-W: W Lagerhallenbrand in der Straße Müggenburg - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Am 05.11.2025, gegen 05:20 Uhr, kam es in der Straße Müggenburg zu einem Brand in einer Lagerhalle. Zeugen wurden auf einen Brand in einer Lagerhalle aufmerksam, der durch die Feuerwehr gelöscht werden konnte. Es entstand Sach- und Gebäudeschaden. Eine vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Daher werden Zeugen und Hinweisgeber gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden.

