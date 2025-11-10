PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Lagerhallenbrand in der Straße Müggenburg - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Am 05.11.2025, gegen 05:20 Uhr, kam es in der Straße Müggenburg zu 
einem Brand in einer Lagerhalle. 

Zeugen wurden auf einen Brand in einer Lagerhalle aufmerksam, der 
durch die Feuerwehr gelöscht werden konnte. Es entstand Sach- und 
Gebäudeschaden.

Eine vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung kann zum jetzigen 
Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Daher werden Zeugen und 
Hinweisgeber gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu 
melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

  • 10.11.2025 – 13:34

    POL-W: W Brand in Wichlinghausen - Kriminalpolizei sucht Zeugen

    Wuppertal (ots) - Heute Morgen (10.11.2025, 01:05 Uhr) kam es an der Bartholomäusstraße zum Brand eines Sperrmüllhaufens. Anwohner meldeten das Feuer vor einem Wohnhaus an der Ecke zur Bredde. Bei dem Brand wurden die Fassade sowie zwei Autos (Peugeot und Skoda) beschädigt. Verletzt wurde niemand. Während der Löscharbeiten mussten die Bewohner das Haus verlassen. Nach bisherigen Erkenntnissen kann eine vorsätzliche ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 11:43

    POL-W: W Pedelecfahrer in Heckinghausen schwer verletzt

    Wuppertal (ots) - Gestern (09.11.2025, 16:50) Uhr stürzte ein Pedelec-Fahrer (56) in Heckinghausen und erlitt schwere Verletzungen. Der 56-Jährige war mit seinem Rad auf der Hammesberger Straße bergab unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen verlor er in einer Kurve die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte. Dabei zog er sich eine Kopfverletzung zu. Der Rettungsdienst brachte ihn zur stationären Aufnahme in ein ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 11:38

    POL-W: W Raub am Kosice-Ufer - Zeugen gesucht

    Wuppertal (ots) - Am 07.11.2025, gegen 14:00 Uhr, kam es am Kosice-Ufer zu einem Raubdelikt. Ein 48-jähriger Mann war zu Fuß am Kosice-Ufer in Elberfeld unterwegs, als er im Bereich des Pina-Bausch-Zentrums in Richtung Bundesallee abbog und von drei unbekannten Männern angegriffen und ausgeraubt wurde. Dabei wurde der 48-Jährige leicht verletzt. Die Angreifer werden als zwischen 20 und 30 Jahre alt und männlich ...

    mehr
