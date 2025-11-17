Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Körperverletzung

Lahr (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 5 Uhr soll es vor einem Lokal in der Fritz-Rinderspacher-Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Taxi-Fahrer und einer Personengruppe, die im Alter von 17 bis 22 Jahre alt waren, gekommen sein. Der 34-jährige Fahrer hatte zuvor den Auftrag eine Person abzuholen. Vor der Lokalität soll er jedoch von einem der Tatverdächtigen abgefangen und nach Verweigerung dessen Mitnahme von den anderen Personen mehrfach geschlagen worden sein. Nach Angaben des Fahrers wurde außerdem gegen das Fahrzeug geschlagen, woraufhin dieses beschädigt wurde. Der 34-Jährige musste nicht ärztlich versorgt werden. Die Ermittlungen zu diesem Vorfall dauern an.

