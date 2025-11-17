Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Körperverletzung und Ingewahrsamnahme

Rastatt (ots)

Am Samstagabend gegen 23 Uhr soll es in einer Halle in der Kapellenstraße zu einer Rangelei zwischen zwei Personen gekommen sein. Ein 59-Jähriger soll bei einer Veranstaltung einem 47-jährigen Bekannten mit dem Fuß getreten haben, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Der Verletzte soll eine medizinische Behandlung abgelehnt und sich unkooperativ gezeigt haben. Aufgrund der Alkoholisierung und dem verbal aggressiven Verhalten wurden die Männer daraufhin für polizeiliche Maßnahmen auf das Polizeirevier nach Rastatt gebracht. Bei einer Durchsuchung konnte bei einem der beiden Drogen aufgefunden werden, woraufhin ein Drogentest durchgeführt wurde, welcher positiv ausfiel. Bei der anderen Person konnte ein Alkoholwert von etwa 1,6 Promille festgestellt werden. /si

