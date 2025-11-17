Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach - In Gaststätte eingebrochen, Zeugen gesucht

Gengenbach (ots)

Nach einem Einbruch in eine Gaststätte in der Leutkirchstraße haben die Beamten des Polizeireviers Offenburg die Ermittlungen aufgenommen. Ein Unbekannter soll gegen 2 Uhr gewaltsam über ein Fenster in die Räumlichkeiten eingedrungen und über ein weiteres Fenster kurz darauf geflüchtet sein. Durch eine Zeugin konnte der Verdächtige dabei beobachtet und als dunkel gekleideter Mann mit Kapuzenpullover beschrieben werden. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, wenden sich unter der Telefonnummer 0781 21-2200 an die Beamten des Polizeireviers Offenburg.

/rs

