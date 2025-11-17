PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach - In Gaststätte eingebrochen, Zeugen gesucht

Gengenbach (ots)

Nach einem Einbruch in eine Gaststätte in der Leutkirchstraße haben die Beamten des Polizeireviers Offenburg die Ermittlungen aufgenommen. Ein Unbekannter soll gegen 2 Uhr gewaltsam über ein Fenster in die Räumlichkeiten eingedrungen und über ein weiteres Fenster kurz darauf geflüchtet sein. Durch eine Zeugin konnte der Verdächtige dabei beobachtet und als dunkel gekleideter Mann mit Kapuzenpullover beschrieben werden. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, wenden sich unter der Telefonnummer 0781 21-2200 an die Beamten des Polizeireviers Offenburg.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 17.11.2025 – 09:52

    POL-OG: Gaggenau, Ottenau - Trunkenheitsfahrt endet im Gewahrsam

    Gaggenau, Ottenau (ots) - Am Samstagabend gegen 22 Uhr kam es zu verschiedenen Delikten eines 32-Jährigen, welche mit seiner Ingewahrsamnahme endete. Ein Anrufer teilte der Polizei mit, dass sich vor seiner Garage ein offenbar alkoholisierter Mann aufhalten soll, welcher sich aggressiv verhalte. Die eintreffendenden Polizeibeamten konnten vor Ort ebenfalls einen ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 09:06

    POL-OG: Kuppenheim - Mülleimerbrand / Zeugen gesucht

    Kuppenheim (ots) - Am Sonntagabend gegen 17:30 Uhr sollen unbekannte Täter in der Schloßstraße Karton und Papier in einer Papiertonne entzündet haben. Die hierdurch entstehende Flamme soll schnell von den Eigentümern und deren Nachbarn gelöscht worden sein, sodass an der Mülltonne kein Schaden entstand. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zur Brandverursachung geben können. Hinweisgeber werden gebeten, sich ...

    mehr
  • 15.11.2025 – 22:25

    POL-OG: Willstätt, Eckartsweier - Unfall unter Alkoholeinfluss

    Willstätt, Eckartsweier (ots) - Nach einem schweren Verkehrsunfall in der Nacht von Freitag auf Samstag auf der Kehler Straße (K5324) zwischen Eckartsweier und Hesselhurst haben die Beamten der Verkehrspolizei die weiteren Ermittlungen übernommen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der 23-jährige Fahrer eines Audi gegen 03.15 Uhr aus noch unbekannten Gründen in einer Linkskurve alleinbeteiligt nach rechts von der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren