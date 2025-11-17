POL-OG: Kuppenheim - Mülleimerbrand
Zeugen gesucht
Kuppenheim (ots)
Am Sonntagabend gegen 17:30 Uhr sollen unbekannte Täter in der Schloßstraße Karton und Papier in einer Papiertonne entzündet haben. Die hierdurch entstehende Flamme soll schnell von den Eigentümern und deren Nachbarn gelöscht worden sein, sodass an der Mülltonne kein Schaden entstand. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zur Brandverursachung geben können. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07225 9887-0 beim Polizeirevier in Gaggenau zu melden.
