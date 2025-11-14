Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Nach Einbruch in Drogeriemarkt in Haft

Lahr (ots)

Nur kurz nach einem Einbruch in einen Drogeriemarkt am Schloßplatz am Freitagmorgen, konnten Beamte des Polizeireviers Lahr einen Tatverdächtigen auf der Flucht festnehmen. Gegen 2:30 Uhr soll der 32-Jährige die Eingangstüre des Geschäftes mit einem Gullideckel eingeworfen und im Inneren rund 20 Parfums entwendet haben. Im Zuge der anschließenden Fahndung durch die alarmierten Polizeistreifen, konnte der Verdächtige nur drei Minuten später in der Schillerstraße festgenommen werden, als er versuchte mit einem E-Scooter zu flüchten. Ein Beamter und der Verdächtige selber wurden dabei leicht verletzt. Unter anderem weil er vermutlich unter Betäubungsmitteleinfluss stand, wurde eine Blutentnahme bei dem Mann durchgeführt. Während der Diebstahlschaden auf rund 2.000 Euro geschätzt wird, entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro an Eingangstüre und dahinter befindlichem Inventar. Die Feuerwehr Lahr kam zur Sicherung des Zuganges in der Nacht ebenfalls zum Einsatz. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg wurde der 32-Jährige am Freitagnachmittag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser folgte dem Antrag und erließ Haftbefehl gegen den deutschen Staatsangehörigen. Er wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

/rs

