POL-OG: Offenburg - Sichergestellte Lebensmittel an Offenburger Tafel übergeben - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

Dank den wachsamen Augen eines Mitarbeiters eines Lebensmittelmarktes in der Ortenberger Straße konnte am Samstag einer mutmaßlichen Diebin das Handwerk gelegt und Diebesgut im Wert zwischen 1.500 Euro bis 2.000 Euro sichergestellt werden. Weil es sich hierbei überwiegend um verderbliche Ware handelte, die 41-jährige Tatverdächtige keine Einkaufsbelege oder einen Eigentumsnachweis erbringen konnte und der rechtmäßige nicht ausfindig zu machen war, wurden am Montag in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Offenburg fünf Taschen voller Lebensmittel an die Offenburger Tafel übergeben. Zuvor hatte der Mitarbeiter die aus Frankreich stammende Frau am frühen Abend dabei beobachtet, wie sie Lebensmittel in das Jackenfutter ihrer zum Diebstahl präparierten Jacke steckte. Zwei mutmaßlichen Komplizinnen, die ebenfalls Waren gestohlen haben dürften, gelang vor Eintreffen der Polizei die Flucht. Bei den weiteren Ermittlungen stießen die Beamten des Polizeireviers Offenburg auf dem Parkplatz des Marktes auf das Fahrzeug der vorläufig Festgenommenen. Darin befand sich das der Offenburger Tafel übergebene mutmaßliche Diebesgut. Die sichergestellten Produkte dürften aus verschiedenen Einkaufsgeschäften stammen, konnten allerdings nicht zugeordnet werden. Die französische Staatsangehörige erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls.

