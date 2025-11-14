Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Ermittlungen nach Auseinandersetzung eingeleitet

Offenburg (ots)

Zu einem Raubdelikt kam es offenbar am Donnerstagabend in der Freiburger Straße, als gegen 19:30 Uhr ein 27-Jähriger mit zwei Männern im Alter von 22 und 27 Jahren und einer 17-Jährigen in Streit geriet. In der Folge soll der Mann durch das Trio gemeinschaftlich geschlagen worden sein, wobei auch Pfefferspray gegen ihn eingesetzt worden sein soll. Mit der Umhängetasche und dem darin befindlichen Bargeld trat das Trio die Flucht an. Alarmierte Polizeistreifen konnten die drei Tatverdächtigen kurze Zeit später vorläufig festnehmen. Zurückliegende Streitigkeiten dürften der Grund für die Auseinandersetzung sein. Die weiteren Ermittlungen werden nun durch die Kriminalpolizei geführt.

/rs

