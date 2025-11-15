Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Willstätt, Eckartsweier - Unfall unter Alkoholeinfluss

Willstätt, Eckartsweier (ots)

Nach einem schweren Verkehrsunfall in der Nacht von Freitag auf Samstag auf der Kehler Straße (K5324) zwischen Eckartsweier und Hesselhurst haben die Beamten der Verkehrspolizei die weiteren Ermittlungen übernommen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der 23-jährige Fahrer eines Audi gegen 03.15 Uhr aus noch unbekannten Gründen in einer Linkskurve alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum gefahren sein. Durch den Aufprall wurden die fünf Fahrzeuginsassen im Alter zwischen 18 und 23 Jahren zum Teil schwer verletzt und mussten von Rettungskräften in ein nahe gelegenes Klinikum gebracht werden. Ein Atemalkoholtest bei dem Fahrzeugführer brachte einen Wert von rund einem Promille ans Licht. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen des Unfalls dauern an. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 30.000 Euro. /bab

