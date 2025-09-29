PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Leicht verletzter Kleinkraftradfahrer

Attendorn (ots)

Am Montag den 29.09.2025 kam es gegen 18:00 Uhr auf dem Bremger Weg in Attendorn zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kleinkraftrad und einem Pkw. Ein 26-jähriger Kleinkraftradfahrer befuhr den Bremger Weg in Richtung Attendorn in einer leichten Rechtskurve. Er beabsichtigte an einem dort geparkten Pkw vorbeizufahren. Dabei übersah er eine 61-jährige Pkw-Fahrerin, die ihm entgegenkam, und führte eine Gefahrenbremsung durch, bei der er zu Fall kam. Der Kleinkraftradfahrer verletzte sich leicht, ohne dass eine ärztliche Behandlung vor Ort erforderlich war. Durch den Sturz rutschte das Kleinkraftrad gegen den Pkw. Es entstand Sachschaden im mittleren dreistelligen Eurobereich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Leitstelle Kreispolizeibehörde Olpe
Telefon: 02761 9269 2550
E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe

