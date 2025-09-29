POL-OE: PKW im Hohler Weg zerkratzt

Olpe (ots) - Am Donnerstag (25. September) kam es im Bereich Griesemert gegen 15:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine 71-Jährige hatte mit ihrem PKW die Straße "Im Osterseifen" in Fahrtrichtung Griesemert befahren. Im Einmündungsbereich zur B55 kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 24-Jährigen, die dort vor dem Einbiegen verkehrsbedingt halten musste. Die 24-Jährige verletzte sich leicht und wurde durch den ...

mehr