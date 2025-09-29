POL-OE: PKW im Hohler Weg zerkratzt
Attendorn (ots)
Vermutlich im Zeitraum von 06:00 Uhr bis 14:15 Uhr wurde am Montag, 29.09.2025, ein weißer Kompaktvan auf dem Mitarbeiterparkplatz des Krankenhauses in Attendorn auf der rechten Seite mittels eines scharfkantigen Gegenstandes zerkratzt. Der Sachschaden liegt im mittleren, dreistelligen Eurobereich. Hinweise zu dem Sachverhalt nimmt die Polizei Olpe unter Tel. 02761 / 9269-0 entgegen.
