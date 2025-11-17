Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau, Ottenau - Trunkenheitsfahrt endet im Gewahrsam

Gaggenau, Ottenau (ots)

Am Samstagabend gegen 22 Uhr kam es zu verschiedenen Delikten eines 32-Jährigen, welche mit seiner Ingewahrsamnahme endete. Ein Anrufer teilte der Polizei mit, dass sich vor seiner Garage ein offenbar alkoholisierter Mann aufhalten soll, welcher sich aggressiv verhalte. Die eintreffendenden Polizeibeamten konnten vor Ort ebenfalls einen deutlichen Alkoholisierungsgrad des Mannes erkennen. Im Verlauf der Identitätsfeststellung wurde der Betroffene gegenüber den eingesetzten Beamten verbal ausfällig, kam den polizeilichen Maßnahmen nicht nach und zeigte sich mehrfach aggressiv, sodass dieser geschlossen werden musste. Im Zuge der weiteren Maßnahmen konnte festgestellt werden, dass der 32-Jährige zuvor wohl eine Trunkenheitsfahrt begangen hatte. Ein Atemalkoholtest bei dem Fahrzeugführer brachte einen Wert von rund 2,2 Promille ans Licht. Aufgrund seines Zustandes wurde der Lenker vorsorglich in Gewahrsam genommen.

/si

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell