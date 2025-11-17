FFW Bergen: Ortsfeuerwehr Bergen übt den Ernstfall: Kellerbrand mit mehreren vermissten Personen

Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bergen

Ortsfeuerwehr Bergen übt den Ernstfall: Kellerbrand mit mehreren vermissten Personen

Anfang November probte die Ortsfeuerwehr Bergen den Ernstfall im Ärztehaus an der Bahnhofstraße. Um 19:35 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem gemeldeten Kellerbrand alarmiert. Bereits bei der Erkundung stellte der Einsatzleiter eine starke Verrauchung im Kellerbereich fest. Eine Mitarbeiterin berichtete, dass sie die Arztpraxen bereits geräumt habe - vom Hausmeister jedoch jede Spur fehle.

Sofort ging ein Trupp unter Atemschutz zur Personensuche und Brandbekämpfung in den Keller vor. Währenddessen machte ein Bauarbeiter auf dem Dach auf sich aufmerksam. Er war verletzt und musste mithilfe der Hubrettungsbühne schonend gerettet werden. Auf dem Weg nach unten teilte er mit, dass zwei seiner Kollegen noch vermisst würden. Sie seien lediglich kurz nach unten gegangen, um Werkzeug zu holen, jedoch nicht zurückgekehrt.

Die beiden Kollegen konnten schnell lokalisiert werden: Sie waren im Aufzug steckengeblieben und konnten wenig später aus ihrer misslichen Lage befreit werden. Zwischenzeitlich wurde auch der vermisste Hausmeister aus dem stark verrauchten Keller gerettet und dem Rettungsdienst übergeben. Auf dem Rückweg von den Löscharbeiten wurde der vorgehende Trupp jedoch von einem umstürzenden Regal überrascht und kurzzeitig verschüttet. Der bereitstehende Sicherungstrupp ging umgehend zur Unterstützung in den Keller vor und brachte die Kameraden ins Freie.

Insgesamt mussten im Rahmen der Übung vier Personen gerettet werden.

Bei einer kurzen Nachbesprechung wurden die Abläufe reflektiert und den Ausarbeitenden der Übung für ihre Organisation gedankt.

