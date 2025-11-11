Polizei Dortmund

POL-DO: Zeugenaufruf: Unverschlossenes Auto nach Verkehrsunfall zurückgelassen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0994

Kurz vor Mitternacht am Samstag, dem 8. November, ereignete sich möglicherweise ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen am Ende der Autobahnausfahrt "Lünen-Süd" der A2 in Richtung Oberhausen. Unmittelbar vor dem Stopp-Schild zur Kurler Straße in Lünen-Horstmar fanden die Beamten ein unverschlossenes, verlassenes Fahrzeug vor. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Dortmund jetzt nach Zeugen.

Beim Eintreffen der Beamten stand ein schwarzer Peugeot am Ende der Ausfahrt vor dem Stopp-Schild zur Kurler Straße. Die Motorhaube des Autos sowie drei Fahrzeugtüren waren geöffnet. Aus dem Motorraum stieg leichter Qualm auf. Auf dem Boden vor dem Fahrzeug lagen diverse Kunststoffsplitter, die auf einen Verkehrsunfall hindeuteten.

Personen, die dem Fahrzeug zugeordnet werden könnten, befanden sich nicht vor Ort. Auch ein weiterer mutmaßlicher Unfallbeteiligter konnte nicht angetroffen werden. Die Polizei Dortmund sucht nun nach Zeugen.

Wer kann Angaben zu einem möglichen flüchtigen Unfallbeteiligten, dem unverschlossen abgestellten Fahrzeug oder den beteiligten Personen machen?

Hinweise nimmt die Polizeiwache Scharnhorst unter der Telefonnummer 0231-132-3621 entgegen.

