PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Dortmund

POL-DO: Zeugenaufruf: Unverschlossenes Auto nach Verkehrsunfall zurückgelassen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0994

Kurz vor Mitternacht am Samstag, dem 8. November, ereignete sich möglicherweise ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen am Ende der Autobahnausfahrt "Lünen-Süd" der A2 in Richtung Oberhausen. Unmittelbar vor dem Stopp-Schild zur Kurler Straße in Lünen-Horstmar fanden die Beamten ein unverschlossenes, verlassenes Fahrzeug vor. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Dortmund jetzt nach Zeugen.

Beim Eintreffen der Beamten stand ein schwarzer Peugeot am Ende der Ausfahrt vor dem Stopp-Schild zur Kurler Straße. Die Motorhaube des Autos sowie drei Fahrzeugtüren waren geöffnet. Aus dem Motorraum stieg leichter Qualm auf. Auf dem Boden vor dem Fahrzeug lagen diverse Kunststoffsplitter, die auf einen Verkehrsunfall hindeuteten.

Personen, die dem Fahrzeug zugeordnet werden könnten, befanden sich nicht vor Ort. Auch ein weiterer mutmaßlicher Unfallbeteiligter konnte nicht angetroffen werden. Die Polizei Dortmund sucht nun nach Zeugen.

Wer kann Angaben zu einem möglichen flüchtigen Unfallbeteiligten, dem unverschlossen abgestellten Fahrzeug oder den beteiligten Personen machen?

Hinweise nimmt die Polizeiwache Scharnhorst unter der Telefonnummer 0231-132-3621 entgegen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Bartosch Waldowski
Telefon: 0231/132-1023
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Alle Meldungen Alle
  • 11.11.2025 – 15:06

    POL-DO: Polizeieinsatz im LWL-Berufsbildungswerk Soest - Fehlalarm bestätigt

    Dortmund (ots) - Ein Großaufgebot der Polizei rückte am Dienstagmorgen (11. November) zum LWL-Berufsbildungswerk am Hattroper Weg in Soest aus. Gegen 10 Uhr war dort ein Amokalarm ausgelöst worden. Es handelte sich um einen Fehlalarm. Sofort nach Eingang der Meldung begaben sich zahlreiche Einsatzkräfte zum betroffenen Gelände und sperrten den Bereich weiträumig ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 14:00

    POL-DO: Dortmunderin in Hombruch ausgeraubt: Polizei sucht Zeugen

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0993 Am 8. November (Samstag) kam es zu einem räuberischen Diebstahl auf eine 83-jährige Dortmunderin in Hombruch. Die Polizei sucht Zeugen. Die Seniorin befand sich gegen 12:30 Uhr im Treppenhaus vor ihrer Wohnungstür in der Straße Außigring. Sie hatte ihre Handtasche auf dem Rollator abgelegt. Ein unbekannter Mann im Hausflur täuschte seine Hilfsbereitschaft vor. Im weiteren Verlauf nahm ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren