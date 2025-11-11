PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Dortmund

POL-DO: Öffentlichkeitsfahndung - Versuchtes Tötungsdelikt auf der Kirchlinder Straße in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch: Wer kennt diesen Mann?

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0992

Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Dortmund und Polizei Dortmund

Nach einem versuchten Tötungsdelikt am Mittwoch, 5. November 2025, um 23:54 Uhr suchen Polizei und Staatsanwaltschaft nun mit Lichtbildern nach einem dringend tatverdächtigen Mann. Er soll auf dem Gehweg der Kirchlinder Straße in Höhe Bärenbruch (dortiger Kiosk) in Dortmund-Huckarde einen 51-Jährigen schwer verletzt haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatten sich sowohl der Tatverdächtige als auch der spätere Geschädigte in der Gaststätte direkt gegenüber der Tatörtlichkeit aufgehalten. Nach einem verbalen Streit verwies die Wirtin die Männer der Gaststätte. Kurz darauf attackierte der Unbekannte den 51-Jährigen massiv. Dieser erlitt schwerste Verletzungen und musste im Anschluss im Krankenhaus notoperiert werden. Eine akute Lebensgefahr besteht derzeit nicht.

Polizei Dortmund und Staatsanwaltschaft Dortmund fragen nun: Wer kennt den auf den Fotos abgebildeten Mann? Die Fotos finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/185963

Hinweise bitte an jede Polizeidienststelle oder die Dortmunder Kriminalwache unter 0231/132-7441.

Hinweis für Medienschaffende: Rückfragen zu dieser Pressemitteilung richten Sie bitte an Staatsanwältin Gülkiz Yazir unter 0231/926-26121.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Bartosch Waldowski
Telefon: 0231/132-1023
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

