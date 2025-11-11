Polizei Dortmund

POL-DO: Flucht vor Verkehrskontrolle - 33-Jähriger gefährdet Kind und steht unter dem Einfluss von Cannabis

Am Montagmittag (10.11.2025) entschied sich eine Streifenwagenbesatzung ein entgegenkommendes Fahrzeug zu kontrollieren. Der Fahrer flüchtete zunächst, konnte später jedoch angehalten werden.

Gegen 14:15 Uhr wollte eine Streifenwagenbesatzung einen VW für eine allgemeine Verkehrskontrolle anhalten. Der Fahrer bog sein Auto von der Lindemannstraße in die Kreuzstraße ab.

Anschließend gab der Fahrer Gas, die Einsatzkräfte mussten ihren Streifenwagen erheblich beschleunigen. Im weiteren Verlauf unternahm der Fahrzeugführer diverse Abbiegemanöver, um sich der geplanten Kontrolle zu entziehen. Die Geschwindigkeit belief sich auf 60-70 km/h - trotz Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h.

Auf Höhe des Leibniz-Gymnasiums gefährdete der Fahrer durch seine riskanten Fahrmanöver ein etwa 8 bis 12-jähriges Kind, welches auf seinem Fahrrad unterwegs war. Das Kind konnte im letzten Moment ausweichen und dadurch einen Zusammenstoß verhindern.

Im Bereich der Kreuzstraße reagierte der Fahrzeugführer schließlich auf die Anhaltezeichen und konnte einer Kontrolle unterzogen werden. Bei der Kontrolle des 33-jährigen Dortmunders fanden die Beamten eine geringe Menge Cannabis, ein anschließender freiwilliger Drogenvortest fiel positiv aus. Die Beamten brachten den Mann zur Polizeiwache Mitte, wo ein Arzt eine Blutprobe entnahm.

Den 33-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen der Straßenverkehrsgefährdung und des Führens eines Kraftfahrzeuges unter berauschenden Mitteln. Das Straßenverkehrsamt wird zudem über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

