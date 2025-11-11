Polizei Dortmund

POL-DO: Schwerer Unfall auf der A45 bei Siegen: Ein Mann schwerverletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0990

Bei einem Verkehrsunfall auf der A45 in Richtung Dortmund in Höhe Siegen am 10. November (Montag) gegen 14 Uhr wurde ein 51-Jähriger schwer verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 42-jähriger Mann aus Sprockhövel den linken Fahrstreifen zwischen Siegen-Süd und der Anschlussstelle Siegen. Aus ungeklärter Ursache kam sein BMW x3 nach rechts ab und touchierte das PKW-Gespann (Audi mit Anhänger) des dort fahrenden 51-Jährigen aus Rabenau.

Während sich der BMW überschlug und auf dem Dach liegend auf dem Seitenstreifen zum Stillstand kam, schleuderte das Gespann über die Fahrbahn, kam davon ab und landete im Böschungsbereich. Der 51-Jährige wurde schwer verletzt, der 42-Jährige war unverletzt.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Aufgrund der Unfallaufnahme kam es für gut zwei Stunden zu Verkehrseinschränkungen. Der Sachschaden beträgt ersten Schätzungen zufolge rund 40.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell