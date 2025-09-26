Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Containerbrand an der Schule in Tarmstedt

Tarmstedt (ots)

Am Freitagmorgen wurden die Feuerwehren Tarmstedt und Westertimke gemeinsam mit Polizei und Rettungsdienst zu einem gemeldeten Containerbrand an der Schule in der Kleinen Trift alarmiert. Schon auf der Anfahrt konnten die Einsatzkräfte die deutliche Rauchentwicklung wahrnehmen.

Beim Eintreffen des ersten Rettungswagens bestätigte sich die Lage: Ein Container, der nur etwa einen Meter von der Turnhalle entfernt stand, befand sich in Vollbrand.

Das Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr Tarmstedt nahm umgehend die Brandbekämpfung auf. Ein Trupp unter Atemschutz löschte die offenen Flammen mit dem Schnellangriff und verhinderte so ein Übergreifen auf das angrenzende Gebäude. Der Container war überwiegend mit Grünabfällen gefüllt. Nach dem Ablöschen wurde dieser vollständig mit Wasser geflutet, um ein erneutes Aufflammen auszuschließen. Anschließend kontrollierten die Einsatzkräfte die Einsatzstelle mit der Wärmebildkamera.

Die Feuerwehr Westertimke, die ebenfalls alarmiert worden war, konnte nach kurzer Zeit ohne Tätigkeit wieder einrücken. Vor Ort war auch der Gemeindebrandmeister.

Aufgrund der Nähe zur Schule beobachteten einige Kinder die Löscharbeiten interessiert. Nach Abschluss aller Maßnahmen konnten die eingesetzten Kräfte zügig wieder einrücken.

Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)