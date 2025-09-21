Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Verkehrsunfall - PKW kommt von der Fahrbahn ab

Steddorf (ots)

Am vergangenen Freitagabend gegen 17.30 Uhr wurden die freiwilligen Feuerwehren aus Steddorf, Boitzen, Heeslingen, Ahlerstedt und Wangersen zu einem Verkehrsunfall alarmiert. Auf der Landstraße zwischen Steddorf und Wangersen kam der Fahrer eines PKWs aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und landete nach mehrfachem Überschlagen auf einem Acker. Dabei zerstörte das Fahrzeug einen Strommast und verlor einige Bauteile. Im Auto befanden sich noch drei Mitfahrerinnen.

Bei Eintreffen der Feuerwehr waren die Personen bereits aus dem PKW geborgen und konnten direkt vom zeitgleich eintreffenden Rettungsdienst behandelt werden. Auf Grund der schweren Verletzungen wurden neben drei Rettungswagen, drei Notärzten auch zwei Helikopter zur Einsatzstelle alarmiert.

Die Feuerwehr übernahm das Sichern der Einsatzstelle und das Batteriemanagement am Fahrzeug. Der Fahrer erlag noch an der Einsatzstelle seinen Verletzungen und die drei weiblichen Insassen wurden in die Umliegenden Krankenhäuser gefahren bzw. geflogen. Im Anschluss wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

