FW-ROW: Wechselrichter fängt Feuer

Sittensen (ots)

Vier Minuten vor dem bundesweiten Probealarm um 10:56 Uhr wurden die digitalen Meldeempfänger der Sittenser Feuerwehr ausgelöst. Grund war ein Brand in einem Wechselrichter einer Photovoltaikanlage bei einem Logistikzentrum in der Hansestraße. Laut erster Meldung sollte das Feuer bereits gelöscht sein, sodass die Feuerwehr lediglich eine Nachkontrolle durchführen sollte.

Beim Eintreffen stellte sich jedoch heraus, dass der Wechselrichter immer wieder neu entflammte. Ein Trupp unter Atemschutz ging zur Erkundung vor. Im weiteren Verlauf wurde die Drehleiter der Feuerwehr Zeven hinzugezogen. Nachdem die Anlage schließlich stromlos geschaltet worden war, erlosch das Feuer von selbst. Ein Löschangriff war nicht mehr notwendig, ein C-Rohr wurde lediglich in Bereitstellung gehalten.

Nach rund zwei Stunden konnte der Einsatz für die Feuerwehr beendet werden.

