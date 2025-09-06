Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses

Bild-Infos

Download

Zeven (ots)

Am frühen Samstagabend wurden die Feuerwehren Zeven und Brauel zu einem Kellerbrand im Zevener Stadtgebiet gerufen. Da die Lage zunächst unklar war, konnte nicht ausgeschlossen werden, dass sich noch Personen im betroffenen Mehrfamilienhaus befanden. So wurde die Häuser schnellstens evakuiert und ein Trupp ging unter Atemschutz zur Brandbekämpfung in den Keller vor.

Aus ungeklärter Ursache hatte sich ein Glas mit einer brennbaren Flüssigkeit vor einer Holztür entzündet. Die Einsatzkräfte konnten durch ihr schnelles Handeln Schlimmeres verhindern und schnell "Feuer aus" melden.

Das betroffene Treppenhaus wurde mittels Druckbelüfter rauchfrei gemacht und zudem wurde die Holztür demontiert und außerhalb des Gebäudes abgelöscht.

Die Polizei nimmt die Ermittlungen zur Brandursache auf und die Feuerwehrleute konnten wieder abrücken. Der eingesetzte Rettungswagen musste nicht tätig werden.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell