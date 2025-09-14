Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Brennt Keller in Mehrfamilienhaus - mehrere Personen aus dem Gebäude durch die Feuerwehr gerettet

Rotenburg (Wümme) (ots)

Am Samstagabend (13.9.) um kurz nach 23 Uhr wurde ein brennender Keller in einem Mehrfamilienhaus gemeldet. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich Personen in Ihren Wohnungen befanden, und das Treppenhaus bereits verraucht war, wurde das Stichwort Feuer 3 mit dem Zusatz Y (Menschenleben in Gefahr) erweitert und ein Massenanfall an Verletzten (MANV) alarmiert.

Durch den ersteintreffenden BvD konnte die Lage bestätigt werden, zudem machte sich eine erste Person am Fenster bemerkbar. Umgehend gingen zwei Trupps unter Atemschutz in das Gebäude zur Menschenrettung vor. Parallel dazu wurde die Drehleiter vor dem Gebäude in Stellung gebracht und zwei Personen über diese gerettet. Zwei weitere Personen konnten das Gebäude selbstständig verlassen. Nachdem sichergestellt wurde, dass keine Personen mehr im Gebäude waren, begann die Brandbekämpfung mit zwei Trupps und C-Strahlrohren im Keller. Anschließend wurde das Brandgut nach draußen verbracht. Dafür wurden insgesamt rund zehn Trupps unter Atemschutz eingesetzt, welche anschließend nach dem Hygienekonzept von der kontaminierten Einsatzkleidung befreit wurden. Dazu wurde ein Zelt auf einem angrenzenden Parkplatz aufgebaut, damit dies witterungsgeschützt passieren konnte. Für die Bewohner des Mehrfamilienhauses wurde der Abrollbehälter Aufenthalt, der Feuerwehr Rotenburg aufgestellt. Abschließend wurde ein Schaumteppich über das im Keller verbliebene Brandgut gelegt und der Einsatz konnte nach rund drei Stunden beendet werden.

Insgesamt waren knapp 100 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst an diesem Einsatz beteiligt. Im Einsatz waren die Feuerwehren Rotenburg, Waffensen, Borchel, Hemsbünde, Bothel, der Rettungsdienst, die SEG Süd, der OrgL und die UG-ÖEL.

Angaben zur Schadenhöhe und Schadenursache können von Seiten der Feuerwehr nicht gemacht werden.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell