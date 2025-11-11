PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung in der Brunnenstraße: Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet?

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0989

Am 9. November (Sonntag) kam es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Brunnenstraße. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 12 Uhr stellten Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei Rauch aus mehreren Etagenfenstern des Gebäudes fest. Die Feuerwehr löschte ein offenes Feuer im Flur des Treppenhauses im Erdgeschoss.

Erkenntnissen zufolge waren mehrere Wohnungen des Hauses verraucht. Bewohner, die bis zu diesem Zeitpunkt das Haus noch nicht verlassen hatten, wurden durch die Feuerwehr evakuiert. Durch die Hitzeentwicklung entstand im Treppenhaus erheblicher Sach- und Gebäudeschaden.

Insgesamt mussten drei Bewohner von Rettungskräften betreut werden. Ein 62-jähriger Mann wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Das Haus bleibt bewohnbar.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden.

Während der Lösch- und Rettungsmaßnahmen war die Brunnenstraße zwischen Bornstraße und Missundestraße für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Der Schaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt.

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen oder verdächtigen Feststellungen machen? Hinweise bitte an die Kriminalwache Dortmund unter der Rufnummer 0231/132-7441.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Diana Krömer
Telefon: 0231/132-1022
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Alle Meldungen Alle
  • 10.11.2025 – 14:05

    POL-DO: Diebstahl aus einem Krankenhauszimmer: Polizei nimmt zwei Täter fest

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0986 In der Nacht zu Montag (10. November) nahm die Polizei zwei Personen nach einem Diebstahl im Krankenhaus in Dortmund-Mitte fest. Nach aktuellen Erkenntnissen hatten sich gegen Mitternacht zwei Frauen bei der Polizei gemeldet. Zu diesem Zeitpunkt waren die beiden Patientinnen in einem Krankenhaus in der Dortmunder Innenstadt. Ihnen ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 12:59

    POL-DO: Zeugenaufruf nach räuberischen Diebstahl in Dortmund-Scharnhorst

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0985 Am Freitagabend (7. November) ereignete sich gegen 19:20 Uhr auf der Straße Buschei auf Höhe der Hausnummer 93 B ein räuberischer Diebstahl aus einem Auto durch zwei unbekannte Männer. Die Täter entwendeten aus dem Fußraum des Autos eine Tasche mit einem niedrigen fünfstelligen Bargeldbetrag und flüchteten. Ersten Erkenntnissen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren