Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung in der Brunnenstraße: Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet?

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0989

Am 9. November (Sonntag) kam es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Brunnenstraße. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 12 Uhr stellten Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei Rauch aus mehreren Etagenfenstern des Gebäudes fest. Die Feuerwehr löschte ein offenes Feuer im Flur des Treppenhauses im Erdgeschoss.

Erkenntnissen zufolge waren mehrere Wohnungen des Hauses verraucht. Bewohner, die bis zu diesem Zeitpunkt das Haus noch nicht verlassen hatten, wurden durch die Feuerwehr evakuiert. Durch die Hitzeentwicklung entstand im Treppenhaus erheblicher Sach- und Gebäudeschaden.

Insgesamt mussten drei Bewohner von Rettungskräften betreut werden. Ein 62-jähriger Mann wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Das Haus bleibt bewohnbar.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden.

Während der Lösch- und Rettungsmaßnahmen war die Brunnenstraße zwischen Bornstraße und Missundestraße für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Der Schaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt.

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen oder verdächtigen Feststellungen machen? Hinweise bitte an die Kriminalwache Dortmund unter der Rufnummer 0231/132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell