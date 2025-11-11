Polizei Dortmund

POL-DO: Dortmunderin in Hombruch ausgeraubt: Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Am 8. November (Samstag) kam es zu einem räuberischen Diebstahl auf eine 83-jährige Dortmunderin in Hombruch. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Seniorin befand sich gegen 12:30 Uhr im Treppenhaus vor ihrer Wohnungstür in der Straße Außigring. Sie hatte ihre Handtasche auf dem Rollator abgelegt. Ein unbekannter Mann im Hausflur täuschte seine Hilfsbereitschaft vor.

Im weiteren Verlauf nahm er die Geldbörse aus der Handtasche, woraufhin es zu einer Rangelei kam. Der Mann stieß die Dortmunderin zu Boden und flüchtete mit der Beute. Die 83-Jährige blieb körperlich unverletzt.

Der Täter wie folgt beschrieben: etwa 45 bis 50 Jahre alt, 1,60 bis 1,70 Meter groß, mit dunkle Haare und gepflegtem Erscheinungsbild. Zur Tatzeit trug er ein graues Sakko und eine dunkle Hose.

Wir suchen Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, insbesondere die Zeugin, die dem Täter hinterhergelaufen ist und ebenso Einkäufe bei sich trug.

Sie ist etwa 50 bis 60 Jahre alt und wird gebeten, sich mit der Kriminalwache Dortmund unter der Rufnummer 0231/132-7441 in Verbindung zu setzen.

