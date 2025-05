POL-COE: Billerbeck, K13/ Autos kollidieren

Coesfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter versuchten in der Zeit vom 02.05.2025, 15.44 Uhr bis 03.05.2025, 13.30 Uhr sich gewaltsam Zutritt zu einer Gemeinschaftspraxis auf der Straße Hanhoff in Nottuln zu verschaffen. Hierzu hebelten sie an beiden Zugangstüren, gelangten jedoch nicht ins Innere der Praxis und der Einbruch misslang. Hinweise bitte an die Polizei in ...

