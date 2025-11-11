PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DO: Polizeieinsatz im LWL-Berufsbildungswerk Soest - Fehlalarm bestätigt

Dortmund (ots)

Ein Großaufgebot der Polizei rückte am Dienstagmorgen (11. November) zum LWL-Berufsbildungswerk am Hattroper Weg in Soest aus. Gegen 10 Uhr war dort ein Amokalarm ausgelöst worden. Es handelte sich um einen Fehlalarm.

Sofort nach Eingang der Meldung begaben sich zahlreiche Einsatzkräfte zum betroffenen Gelände und sperrten den Bereich weiträumig ab. Eine umfangreiche Durchsuchung der Gebäude ergab keine Hinweise auf eine tatsächliche Gefahrenlage. Die Beamten führten die Schülerinnen und Schüler sukzessive aus der Schule heraus. Eine Betreuungsstelle wurde in einer nahegelegenen Grundschule eingerichtet.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde der Alarm durch einen Fehler beim IT-Dienstleister der Einrichtung ausgelöst. Inzwischen wurde zu den normalen Schulabläufen zurückgekehrt.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Gunnar Wortmann
Telefon: 0231/132-1028
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

