Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bergen

FFW Bergen: Brennt PKW auf B3 bei Grünewald

Offen (ots)

Am 04.11.25 um 19:56 wurde die Ortsfeuerwehr Offen zu einem brennenden PKW nach Grünewald alarmiert. Vor Ort bestätigte sich die Meldung. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand das Fahrzeug bereits im Vollbrand. Das Feuer wurde mit einem C-Rohr sowie einer Schaumpistole unter Atemschutz abgelöscht und anschließend mittels Wärmebildkamera kontrolliert. Nach einer dreiviertel Stunde konnten alle drei Fahrzeuge aus Offen die Einsatzstelle wieder verlassen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bergen, übermittelt durch news aktuell