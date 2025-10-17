BPOL-HST: Jungen Schwan gerettet

Bundespolizeiinspektion Stralsund

Stralsund (ots)

Am Donnerstagnachmittag (16.10.2025) wurde durch eine Streife der Bundespolizei ein junger Schwan aus den Gleisen gerettet.

Die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn informierte die Bundespolizei über die Sichtung des Tieres unweit des Haltepunktes Jeeser. Daraufhin wurde die Bahnstrecke von Stralsund nach Greifswald gesperrt.

Beim Eintreffen der Polizeikräfte stellten diese fest, dass der junge Schwan zum Glück unverletzt war. Nach einer mündlichen Verwarnung und einer richtungsweisenden Geste hat der "Gleisbesetzer" die Gefahrenzone eigenständig verlassen.

Die Bahnstrecke war von 15:13 Uhr bis 15:33 Uhr gesperrt. Es kam zu keinen Zugverspätungen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell