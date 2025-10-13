Bundespolizeiinspektion Stralsund

BPOL-HST: Zeugenaufruf - Steinwürfe auf Regionalzüge

Bild-Infos

Download

Stavenhagen, Neubrandenburg, Stralsund (ots)

Am Freitag (10.10.2025) wurden zwei Regionalzüge in Stavenhagen vermutlich mit Steinen beworfen. An einem Waggon kam es zu erheblichen Beschädigungen.

Die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn teilte der Bundespolizei mit, dass zwei Regionalzüge um 18:53 Uhr und 19:06 Uhr während der Fahrt mit Gegenständen beworfen worden sind.

Das Zugpersonal und Fahrgäste konnten gegenüber Bundespolizisten einen lauten Knall im ersten Reisezug bestätigen. Infolge dessen wurde eine Scheibe der Regionalbahn zerstört. Zum Glück gelangten keine Splitter ins Waggoninnere, sodass Personen unverletzt blieben.

Auch beim zweiten Ereignis nahm der Triebfahrzeugführer einen lauten Knall war. Ein Schaden konnte hier vorerst nicht festgestellt werden.

Nach Auskunft der Deutschen Bahn wird die Schadenshöhe auf zirka 5.000 Euro geschätzt. Zu Zugverspätungen ist es nicht gekommen.

Die Bundespolizei hat ihre Ermittlungen hinsichtlich der beiden gefährlichen Eingriffe in den Bahnverkehr aufgenommen. In diesem Zusammenhang bittet sie um Ihre Mithilfe.

Wer Wahrnehmungen oder Hinweise zu den Sachverhalten oder auf mögliche Verursacher geben kann, wird gebeten sich bei der Bundespolizeiinspektion Stralsund unter der Telefonnummer 03831-28432-0 oder per E-Mail bpoli.stralsund@polizei.bund.de zu melden. Ferner nimmt auch jede andere Polizeidienststelle Ihre Mitteilungen entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell