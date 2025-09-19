Bundespolizeiinspektion Stralsund
BPOL-HST: Mehrfach gesuchter Straftäter verhaftet
Neubrandenburg, Stralsund (ots)
Donnerstagabend (18.09.2025) wurde ein Mann durch Bundespolizisten in Neubrandenburg festgenommen. Er wurde gleich fünfmal durch die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg gesucht.
Der 23-Jährige war bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten und den Bundespolizisten bekannt. Als diese den Neubrandenburger im Stadtgebiet erkannten, wurde er verhaftet.
Gegen den Mann lagen zwei Haftbefehle vor. Im Oktober 2024 hatte ihn das Amtsgericht Neubrandenburg aufgrund einer Ordnungswidrigkeit zu einer Geldstrafe in Höhe von 55 Euro oder drei Tagen Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt.
Zudem lag ein Vorführhaftbefehl des Amtsgerichtes Neubrandenburg vom Mai dieses Jahres vor, weil der Beschuldigte nicht zur Hauptverhandlung wegen Betrugs in vier Fällen erschienen war.
Zusätzlich bestanden drei Fahndungsnotierungen der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg aufgrund weiterer Strafverfahren.
Zwar konnte der Mann die Geldstrafe begleichen, musste aber aufgrund des anderen Haftbefehls die Nacht in einer Gewahrsamszelle der Bundespolizei in Neubrandenburg verbringen.
Heute Mittag (19.09.2025) wurde der Haftbefehl am Amtsgericht Neubrandenburg richterlich bestätigt. Danach wurde der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.
