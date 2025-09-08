PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Stralsund

BPOL-HST: Schneller Fahndungserfolg

Stralsund (ots)

Am Freitagnachmittag (05.09.2025) wurde der Trolley-Koffer einer 50-jährigen Frau aus einem Reisezug am Hauptbahnhof in Stralsund entwendet. Durch eine sofort eingeleitete Fahndung konnten Bundespolizisten den Dieb nur kurze Zeit später im Stadtgebiet stellen.

Die togolesische Staatsangehörige wollte mit dem Regionalexpress von Stralsund nach Berlin reisen. Im Zug stellte sie ihr Gepäckstück neben ihren Sitzplatz und ging zur Toilette. Bei der Rückkehr bemerkte sie den Diebstahl und verständigte Bundespolizisten auf dem Bahnsteig.

Eine sofort durchgeführte Videoauswertung verdichtete den Straftatverdacht des Diebstahls. Aufgrund der erlangten Personenhinweise konnten Bundespolizisten eine halbe Stunde später den Tatverdächtigen in der Hansestadt stellen, vorerst ohne Koffer.

Der 43-jährige Deutsche räumte sein Fehlverhalten ein und führte die Beamten zu der nahegelegenen Wohnung eines Freundes. Dort hatte er das gestohlene Gepäckstück deponiert, welches nun der Besitzerin zurückgegeben werden kann. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell

