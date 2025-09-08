Bundespolizeiinspektion Stralsund
BPOL-HST: Schneller Fahndungserfolg
Stralsund (ots)
Am Freitagnachmittag (05.09.2025) wurde der Trolley-Koffer einer 50-jährigen Frau aus einem Reisezug am Hauptbahnhof in Stralsund entwendet. Durch eine sofort eingeleitete Fahndung konnten Bundespolizisten den Dieb nur kurze Zeit später im Stadtgebiet stellen.
Die togolesische Staatsangehörige wollte mit dem Regionalexpress von Stralsund nach Berlin reisen. Im Zug stellte sie ihr Gepäckstück neben ihren Sitzplatz und ging zur Toilette. Bei der Rückkehr bemerkte sie den Diebstahl und verständigte Bundespolizisten auf dem Bahnsteig.
Eine sofort durchgeführte Videoauswertung verdichtete den Straftatverdacht des Diebstahls. Aufgrund der erlangten Personenhinweise konnten Bundespolizisten eine halbe Stunde später den Tatverdächtigen in der Hansestadt stellen, vorerst ohne Koffer.
Der 43-jährige Deutsche räumte sein Fehlverhalten ein und führte die Beamten zu der nahegelegenen Wohnung eines Freundes. Dort hatte er das gestohlene Gepäckstück deponiert, welches nun der Besitzerin zurückgegeben werden kann. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeiinspektion Stralsund
Pressesprecher
Hartmut Fritsche
Telefon: 03831 28432 - 105
Fax: 030 204561 2222
E-Mail: bpoli.stralsund.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
X: @bpol_kueste
Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt nimmt als Bundesbehörde ihre
Aufgaben in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern sowie in Nord-
und Ostsee und anlassbezogen darüber hinaus wahr.
Dazu sind ihr als operative Dienststellen die
Bundespolizeiinspektionen in Flensburg, Kiel, Rostock, Stralsund und
Pasewalk sowie die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung
Rostock und eine Mobile Kontroll- und Überwachungseinheit
unterstellt. Mit den Bundespolizeiinspektionen See in Neustadt in
Holstein, Warnemünde und Cuxhaven verfügt sie als einzige
Bundespolizeidirektion über eine maritime Einsatzkomponente
"Bundespolizei See", um die Seegrenze in der Nord- und Ostsee
(Schengen-Außengrenze) zu überwachen.
Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt beschäftigt insgesamt ca.
2600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter Polizeibeamte,
Verwaltungsbeamte und Tarifbeschäftigte.
Auf Grundlage des Bundespolizeigesetzes und anderer Gesetze nimmt sie
umfangreiche und vielfältige Aufgaben wahr.
Dazu gehören insbesondere:
-
der grenzpolizeiliche Schutz des Bundesgebietes,
- die bahnpolizeilichen Aufgaben
- die grenzpolizeilichen, schifffahrtspolizeilichen und
umweltpolizeilichen Aufgaben in Nord- und Ostsee.
Weitere Informationen zur Bundespolizei und zur
Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt erhalten Sie unter
www.bundespolizei.de.
Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell