PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stralsund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Stralsund

BPOL-HST: Bundespolizisten verhaften gesuchte Frau

Bergen, Stralsund (ots)

Freitagabend (19.09.25) wurde eine Frau durch Bundespolizisten in Bergen auf Rügen kontrolliert und anschließend festgenommen. Gegen die 49-Jährige lag ein offener Haftbefehl vor.

Das Amtsgericht Dortmund hatte die Kubanerin im August 2024 wegen Erschleichen von Leistungen zu einer Geldstrafe von 2.100,00 Euro oder zur Ersatzfreiheitsstrafe von 105 Tage rechtmäßig verurteilt. Bis dato kam die Frau der Aufforderung durch das Gericht nicht nach und war für die Behörden aufgrund des Fehlens eines festen Wohnsitzes auch nicht erreichbar.

Ihre geforderte Geldstrafe, die sie nicht aufbringen konnte, wird nun in 105 Tage Ersatzfreiheitsstrafe eingelöst. In den Abendstunden wurde die Kubanerin in eine Justizvollzugsanstalt überführt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stralsund
Pressesprecherin
Uta Bluhm
Telefon: 03831 28432 - 106
Fax: 030 204561 2222
E-Mail: bpoli.stralsund.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
X: @bpol_kueste

Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt nimmt als Bundesbehörde ihre
Aufgaben in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern sowie in Nord-
und Ostsee und anlassbezogen darüber hinaus wahr.


Dazu sind ihr als operative Dienststellen die
Bundespolizeiinspektionen in Flensburg, Kiel, Rostock, Stralsund und
Pasewalk sowie die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung
Rostock und eine Mobile Kontroll- und Überwachungseinheit
unterstellt. Mit den Bundespolizeiinspektionen See in Neustadt in
Holstein, Warnemünde und Cuxhaven verfügt sie als einzige
Bundespolizeidirektion über eine maritime Einsatzkomponente
"Bundespolizei See", um die Seegrenze in der Nord- und Ostsee
(Schengen-Außengrenze) zu überwachen.


Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt beschäftigt insgesamt ca.
2600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter Polizeibeamte,
Verwaltungsbeamte und Tarifbeschäftigte.
Auf Grundlage des Bundespolizeigesetzes und anderer Gesetze nimmt sie
umfangreiche und vielfältige Aufgaben wahr.

Dazu gehören insbesondere:
-
der grenzpolizeiliche Schutz des Bundesgebietes,
- die bahnpolizeilichen Aufgaben
- die grenzpolizeilichen, schifffahrtspolizeilichen und
umweltpolizeilichen Aufgaben in Nord- und Ostsee.

Weitere Informationen zur Bundespolizei und zur
Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt erhalten Sie unter
www.bundespolizei.de.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stralsund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stralsund
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stralsund
Alle Meldungen Alle
  • 19.09.2025 – 13:46

    BPOL-HST: Mehrfach gesuchter Straftäter verhaftet

    Neubrandenburg, Stralsund (ots) - Donnerstagabend (18.09.2025) wurde ein Mann durch Bundespolizisten in Neubrandenburg festgenommen. Er wurde gleich fünfmal durch die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg gesucht. Der 23-Jährige war bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten und den Bundespolizisten bekannt. Als diese den Neubrandenburger im Stadtgebiet erkannten, wurde er verhaftet. Gegen den Mann lagen zwei ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 11:32

    BPOL-HST: Schneller Fahndungserfolg

    Stralsund (ots) - Am Freitagnachmittag (05.09.2025) wurde der Trolley-Koffer einer 50-jährigen Frau aus einem Reisezug am Hauptbahnhof in Stralsund entwendet. Durch eine sofort eingeleitete Fahndung konnten Bundespolizisten den Dieb nur kurze Zeit später im Stadtgebiet stellen. Die togolesische Staatsangehörige wollte mit dem Regionalexpress von Stralsund nach Berlin reisen. Im Zug stellte sie ihr Gepäckstück neben ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 14:58

    BPOL-HST: Zwei Haftbefehle auf Kreuzfahrtriesen vollstreckt

    Sassnitz, Stralsund (ots) - Der Anlauf des Kreuzfahrtschiffes "Disney Adventure" am Mittwoch (03.09.2025) im Fährhafen Sassnitz/Mukran war auch für die Bundespolizei von Bedeutung. Im Rahmen stichpunktartiger Kontrollen wurden zwei Personen an Bord festgenommen, welche per Haftbefehl gesucht wurden. Die Auswertung von Passagierdaten, welche der Bundespolizei von allen anlaufenden Schiffen zur Verfügung gestellt werden, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren