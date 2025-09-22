Bundespolizeiinspektion Stralsund

BPOL-HST: Bundespolizisten verhaften gesuchte Frau

Bergen, Stralsund (ots)

Freitagabend (19.09.25) wurde eine Frau durch Bundespolizisten in Bergen auf Rügen kontrolliert und anschließend festgenommen. Gegen die 49-Jährige lag ein offener Haftbefehl vor.

Das Amtsgericht Dortmund hatte die Kubanerin im August 2024 wegen Erschleichen von Leistungen zu einer Geldstrafe von 2.100,00 Euro oder zur Ersatzfreiheitsstrafe von 105 Tage rechtmäßig verurteilt. Bis dato kam die Frau der Aufforderung durch das Gericht nicht nach und war für die Behörden aufgrund des Fehlens eines festen Wohnsitzes auch nicht erreichbar.

Ihre geforderte Geldstrafe, die sie nicht aufbringen konnte, wird nun in 105 Tage Ersatzfreiheitsstrafe eingelöst. In den Abendstunden wurde die Kubanerin in eine Justizvollzugsanstalt überführt.

