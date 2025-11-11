Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bergen
FFW Bergen: Auslaufende Betriebsstoffe nach Unfall auf der B3
Bergen (ots)
Um 13:21 Uhr wurde die Ortsfeuerwehr Bergen zu auslaufenden Betriebsstoffen nach einen Verkehrsunfall auf die B3 zwischen den Ortschaften Bergen und Offen alarmiert. Die Feuerwehr stellte den Brandschutz sicher und sicherte die Unfallstelle. Eine Person wurde bei dem Unfall verletzt und durch den Rettungsdienst behandelt. Während des Einsatzes war die B3 in diesem Bereich vollgesperrt. Zur Unfallursache sowie der schwere der Verletzung kann die Feuerwehr keine angaben machen.
