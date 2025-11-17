PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Exhibitionist festgenommen

Achern (ots)

Weil er in einem Drogeriemarkt in der Güterhallenstraße am vergangenen Freitag in exhibitionistischer Weise aufgetreten sein soll, ermitteln Beamte der Kriminalpolizei nun gegen einen 62-Jährigen. Der Mann war einer Ladendetektivin gegen 12:30 Uhr aufgefallen, da er an seinem entblößten Glied manipulierte und dies immer wieder versuchte zu verdecken. Während sie die Polizei alarmierte, stellte sie den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Streife. Gegen den Mann wurden daraufhin Ermittlungen eingeleitet.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

