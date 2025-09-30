Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Kradfahrer fährt auf Pkw auf
Nienburg (ots)
(Gav) Am Montag, den 29.09.2025, ereignete sich gegen 14:55 Uhr ein Verkehrsunfall auf dem Berliner Ring (B215) in Nienburg.
Ein 19-jähriger Pkw-Fahrer aus Rehburg-Loccum musste mit seinem Mazda verkehrsbedingt an einer Lichtzeichenanlage in Höhe der Bruchstraße halten. Ein 17-jähriger Kradfahrer aus Petershagen erkannte dies zu spät und fuhr auf.
Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Der Kradfahrer wurde leicht verletzt, der Pkw-Fahrer klagte ebenfalls über Schmerzen. Die Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt.
