Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Kradfahrer fährt auf Pkw auf

Nienburg (ots)

(Gav) Am Montag, den 29.09.2025, ereignete sich gegen 14:55 Uhr ein Verkehrsunfall auf dem Berliner Ring (B215) in Nienburg.

Ein 19-jähriger Pkw-Fahrer aus Rehburg-Loccum musste mit seinem Mazda verkehrsbedingt an einer Lichtzeichenanlage in Höhe der Bruchstraße halten. Ein 17-jähriger Kradfahrer aus Petershagen erkannte dies zu spät und fuhr auf.

Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Der Kradfahrer wurde leicht verletzt, der Pkw-Fahrer klagte ebenfalls über Schmerzen. Die Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell