Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Kradfahrer fährt auf Pkw auf

Nienburg (ots)

(Gav) Am Montag, den 29.09.2025, ereignete sich gegen 14:55 Uhr ein Verkehrsunfall auf dem Berliner Ring (B215) in Nienburg.

Ein 19-jähriger Pkw-Fahrer aus Rehburg-Loccum musste mit seinem Mazda verkehrsbedingt an einer Lichtzeichenanlage in Höhe der Bruchstraße halten. Ein 17-jähriger Kradfahrer aus Petershagen erkannte dies zu spät und fuhr auf.

Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Der Kradfahrer wurde leicht verletzt, der Pkw-Fahrer klagte ebenfalls über Schmerzen. Die Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

  • 30.09.2025 – 09:35

    POL-NI: Vorfahrtmissachtung führt zu Verkehrsunfall mit Pedelec-Fahrer

    Marklohe (ots) - (Gav) Am Montag, den 29.09.2025, kam es gegen 14:55 Uhr an der Einmündung Gewerbering/Oyler Landstraße in Marklohe zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen übersah eine 61-jährige Polo-Fahrerin aus Assendorf einen vorfahrtberechtigten 30-jährigen Pedelec-Fahrer aus Liebenau. Trotz Vollbremsung kollidierte dieser mit dem Pkw. Der ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 17:46

    POL-NI: Nienburger Altstadtfest 2025: Polizei zieht positive Bilanz

    Nienburg (ots) - (Gav) Von Donnerstag, den 25.09.2025, 19:00 Uhr, bis Sonntag, den 28.09.2025, 19:00 Uhr, fand in der Nienburger Innenstadt das traditionelle Altstadtfest statt. Wie in den Vorjahren lockte die Veranstaltung an allen Tagen mehrere Zehntausend Besucherinnen und Besucher an. Das Fest bot eine Vielzahl von Programmpunkten: In den Nächten von Donnerstag ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 16:00

    POL-NI: Verkehrsunfall mit Vollsperrung

    Steimbke (ots) - (Gav) Am Montag, den 29.09.2025, kam es gegen 06:45 Uhr auf der Bundesstraße 214 bei Steimbke zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein in Richtung Nienburg fahrender VW Golf aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einer entgegenkommenden Sattelzugmaschine des Herstellers MAN. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der ...

    mehr
